Santa Elisabetta, finanziato progetto riqualificazione piazzale Golgota

La Regione ha stanziato dei fondi al fine di favorire interventi di rigenerazione e sviluppo urbano per i comuni siciliani. Ammesso a finanziamento anche il progetto di riqualificazione del piazzale Golgota di Santa Elisabetta con l’annesso Calvario per un importo di euro 200.000,00.

Grande soddisfazione per l’Amministrazione. L’ennesimo risultato sulle politiche di riqualificazione urbana da tanto tempo avviate come assoluta priorità, che finalmente consentirà un’adeguata spazialità allo storico Calvario e all’intero contesto urbano e ambientale.

“Ancora una prova della capacità propositiva dell’Amministrazione, dice il sindaco Mimmo Gueli, che con una seria programmazione e azioni di buon governo è riuscita in questi anni a finalizzare tanti obiettivi.

Ringrazio gli uffici comunali della Ripartizione Tecnica e Patrimonio, che come sempre hanno dato prova di professionalità e impegno e che seguiranno i lavori che a breve termine avranno inizio”.

