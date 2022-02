Ubriaco alla guida, denunciato 19enne

I carabinieri del nucleo Radiomobile della Compagnia di Agrigento, hanno denunciato un 19 enne di Agrigento per guida in stato d’ebbrezza. Durante un posto di controllo in Piazza Stazione il giovane veniva fermato con la sua e veniva sottoposto al test dell’etilometro, risultando ubriaco, e dunque veniva denunciato alla Procura della Repubblica per guida in stato di ebbrezza, e gli veniva ritirata la patente di guida.

