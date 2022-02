“70enne evade dai domiciliari per incontrare amica”: scarcerato

Il gip del tribunale di Agrigento ha convalidato l’arresto, non applicando però alcuna misura cautelare, di un settantenne di Licata finito in manette negli scorsi giorni per l’ipotesi di reato di evasione. L’uomo, che stava scontando una pena per furto aggravato ai domiciliari, è stato sorpreso dagli agenti del locale commissariato fuori l’abitazione.

All’udienza di convalida l’indagato, difeso dall’avvocato Francesco Lumia, ha sostenuto di non aver intenzione di sottrarsi alla pena ma di essere uscito per incontrare una vecchia amica dopo anni di detenzione. L’uomo, pur non essendo stato raggiunto da nuova misura cautelare, dovrà comunque affrontare un nuovo processo per evasione.