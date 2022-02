Agrigento-Palermo, Savarino: “è il momento di risposte certe nell’interesse dei siciliani”

La IV Commissione Ambiente, territorio e mobilità, raccolto l’appello dei sindacati e dei cittadini siciliani, è tornata a spingere sullo stato dei lavori di ammodernamento della martoriata tratta viaria Agrigento-Palermo. In collegamento con la Commissione anche l’Assessore Falcone, il dirigente ANAS, il Presidente della CMC e gli amministratori dei Comuni interessati dall’opera infrastrutturale.

“Un dilatarsi indefinito dei lavori che non possiamo più tollerare, in ragione di ciò le interlocuzioni di stamane sono servite a fare chiarezza sulle scadenze e mettere i punti sulle i, nell’interesse di tutti i siciliani che attendono risposte certe sulla conclusione di questa odissea infrastrutturale”, ha dichiarato l’onorevole Giusy Savarino presidente della IV Commissione. Ci preoccupano e non poco le incertezze emerse sulla affidabilità di una delle tre società affidatarie e ciò pare inficiare su alcune lavorazioni e sul ritmo di produzione del cantiere non pienamente performante. A questo si somma il malcontento su uno dei lotti delle maestranze che – ci dicono i sindacati – non hanno visto le ultime 3 mensilità. D’altra parte entro un mese è attesa l’approvazione del progetto di variante da 314 milioni di euro, una iniezione di liquidità che non può e non deve andare sprecata. Entro marzo 2022 la gara per il bivio Tumarrano-Cammarata da 18 milioni di euro. Entro luglio 2022 via tutti i semafori non dinamici e finalmente due corsie fruibili lungo tutto il tratto. Dati alla mano, conclude la Savarino, torneremo tempestivamente a parlare di questo importante collegamento viario all’indomani della perizia di variante per vigilare sui prossimi passi. Saremo, come sempre, fiato sul collo.”