Agrigento, un’auto elettrica in comodato gratuito per il sindaco

Ancora mobilità elettrica per il sindaco di Agrigento Francesco Micciché,

che questa mattina ha ricevuto una Volkswagen ID.3, un’ auto elettrica in comodato gratuito.

“Ringrazio i fratelli Graceffa della concessionaria Meridiano spa e Luigi Tropia, concessionario Citroen, che per ben 11 mesi mi ha concesso una E-C4, dichiara il sindaco Franco Miccichè. Il futuro è Green ed ecosostenibile.”

Ad Agrigento sono disponibili sei colonnine elettriche per la ricarica: via Empedocle, viale Leonardo Sciascia, via Piersanti Mattarella, viale dei Giardini, lungomare Falcone e Borsellino, via Fosse Ardeatine.