Autostrade Siciliane: arenata al momento la concertazione con i sindacati

La governance di Autostrade Siciliane esprime il proprio rammarico per l’improvviso arresto alla contrattazione sindacale, che vede i lavoratori in attesa da anni sul tema del l’applicazione del nuovo contratto. Dopo mesi di serena concertazione, nell’ultimo incontro di ieri in contrada Scoppo, si registrato la scelta delle sigle sindacali di non condividere i criteri imposti dalla legge regionale sui tetti retribuitivi relativi al salario accessorio, ai quali l’ente è costretto inderogabilmente ad adempiere.

L’amministrazione di Autostrade Siciliane, non sottraendosi agli impegni presi, esprime l’auspicio che nel più breve tempo possibile le difficoltà riscontrate possano trovare soluzione, nell’interesse di tutti i lavoratori e nel rispetto dell’impianto normativo vigente.