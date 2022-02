Canicattì, ladri in azione all’Ufficio Tecnico del Comune scassinate macchinette snack

Ladri in azione la scorsa notte nei locali che ospitano l’ufficio tecnico del Comune di Canicattì. Ignoti sono riusciti a intrufolarsi all’interno della struttura e scassinare le macchinette automatiche di snack rubando l’incasso. Ancora da quantificare il bottino.

Malviventi che non avrebbero toccato nient’altro se non le monete. Da una prima ricognizione non sembrerebbe mancare null’altro. Sulla vicenda indagano i carabinieri della Compagnia di Canicattì.