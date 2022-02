Esercizi di Kegel: utili sia per l’uomo che per la donna

Si sente spesso parlare di esercizi di Kegel pensando che si tratti di un tipo di ginnastica adatto solo alle donne, ma non è proprio così. Per scoprire il motivo, vale la pena di analizzare più da vicino questa forma di ginnastica: si tratta di normali contrazioni che possono essere effettuate in qualunque momento della giornata, e che servono a tonificare il perineo nei soggetti femminili e il pavimento pelvico nei soggetti maschili. Stiamo parlando di muscoli a cui in genere non si presta la dovuta attenzione ma che rivestono un ruolo di primo piano: proprio per questo motivo dovrebbero essere allenati con regolarità, sia per poter beneficiare di una sessualità soddisfacente, sia per non soffrire di incontinenza con il passare degli anni.

Una ginnastica preventiva

In genere nessuno si preoccupa del perineo e del pavimento pelvico fino al momento in cui essi non smettono di svolgere il proprio compito come dovrebbero. Si tratta, però, di un errore: gli esercizi di Kegel possono essere considerati una forma di ginnastica preventiva proprio perché permettono di tonificare la muscolatura in modo che, con l’invecchiamento, non si verifichino problemi anche gravi, tali da compromettere la serenità della vita di tutti i giorni. Per sapere come allenare la muscolatura, però, è indispensabile essere in grado di localizzarla, in modo da averne coscienza.

Gli esercizi di Kegel nella donna

Il perineo è un gruppo di muscoli presente sia nell’uomo che nella donna: nel primo caso è situato fra l’ano e il pube, mentre nel secondo caso fra l’ano e la vagina. Fu il ginecologo americano Arnold Kegel a inventare gli esercizi che da lui hanno preso il nome: egli, infatti, fu il primo a intuire quanto fosse utile fare in modo che il pavimento pelvico venisse allenato in maniera costante, così da migliorare la sua elasticità e la sua tonicità a vantaggio del retto, della vescica, dell’uretra e dell’utero, che questi muscoli sostengono. È grazie al perineo, tra l’altro, che è possibile controllare i propri flussi fecali e urinari, ma anche avvertire piacere nella sessualità.

Il pavimento pelvico

Il perineo femminile è formato da tutte le parti molli, compresi i legamenti, i muscoli e le strutture connettivali, che chiudono la pelvi nella parte inferiore. Il perineo è a forma di losanga: è composto da un piano cutaneo e da uno connettivale, legamentoso e muscolare, incluso nel pavimento pelvico. Sono molteplici le sue funzioni: il controllo della pipì, per esempio, ma anche il sostegno dei visceri e, nel corso di una gravidanza, del feto. Il problema è che con il tempo questi muscoli diventano più deboli, dal momento che sul pavimento pelvico grava la posizione eretta. Ciò è vero a maggior ragione nei soggetti che soffrono di una condizione di obesità.

L’indebolimento dei muscoli

In più, la zona perineale tende ad atrofizzarsi anche quando si sta seduti tutti i giorni per tante ore, magari con la schiena piegata in aventi o tenendo le gambe incrociate. Ci sono un sacco di abitudini non corrette che si riflettono sulla salute della muscolatura, a cominciare dalla vita sedentaria. L’assunzione di antidepressivi e la stitichezza sono altre due circostanze che possono causare la debolezza di questa zona.

La rieducazione del perineo

Per le donne, pertanto, è un errore prestare attenzione alla rieducazione del perineo unicamente dopo che si è partorito. Se la muscolatura non è abbastanza forte, aumentano le probabilità di soffrire di incontinenza anale e urinaria, e anche la vita sessuale risulta poco appagante. Non bisogna comunque commettere lo sbaglio di pensare che gli esercizi di Kegel vadano svolti solo in tarda età: prima si inizia e più efficace è la prevenzione.

L’esercizio del ponte

Uno dei tipici esercizi di Kegel è quello del ponte. Per eseguirlo, è necessario distendersi sul pavimento in posizione supina, tenendo le braccia lungo il corpo. Dopodiché si alzano le ginocchia in modo da piegare le gambe. Le ginocchia devono rimanere unite mentre si spinge con i piedi al fine di alzare il bacino da pavimento. Questa posizione deve essere mantenuta per cinque secondi, con la contrazione del perineo. A questo punto si espira e si può recuperare la posizione iniziale.

Gli uomini e gli esercizi di Kegel.

Per gli uomini, gli esercizi di Kegel aiutano a tonificare il perineo, così che la muscolatura possa rispondere alle sollecitazioni in maniera decisamente più efficace. Come sempre avviene quando si allena un muscolo che non è abituato a svolgere un certo lavoro, i primi tempi si potrebbe avvertire un po’ di dolore, ma non ci si deve spaventare. In ogni caso, vale sempre la pena di partire senza fretta e di proseguire in maniera progressiva, senza esagerare. Già a poche settimane di distanza dall’inizio, comunque, ci si potrà rendere conto del manifestarsi dei primi risultati. Poi, con il tempo, si potranno aumentare le serie.