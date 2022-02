Interruzione fornitura idrica nei comuni di Canicattì e Campobello di Licata

Si comunica che Siciliacque S.p.A., ci ha informati che, a partire dalle ore 08:00 del 17/02/2022, interromperà l’esercizio dell’acquedotto Fanaco, secondo tratto, per consentire l’esecuzione di tre interventi di manutenzione.

Pertanto, sarà interrotta la fornitura idrica nei comuni di Canicattì e Campobello di Licata, alimentati dal suddetto acquedotto.

Ciò premesso, nostro malgrado, le turnazioni idriche in programma nei comuni suddetti subiranno delle limitazioni e/o slittamenti.

Aica, rammaricandosi per il disagio subito dagli utenti per problematiche ad essa non imputabili, comunica che, la distribuzione tornerà regolare non appena Siciliacque S.p.A. avrà ripristinato l’ordinaria fornitura idrica ai comuni sopra menzionati ma che la stessa, per normalizzarsi, avrà bisogno dei necessari tempi tecnici.

loading..