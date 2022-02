Lampedusa, donata antica edizione dell’Enciclopedia Treccani

“Abbiamo ricevuto un dono particolare: una signora palermitana, alla quale va il nostro sincero ringraziamento, dopo aver letto la notizia dei nuovi spazi culturali dedicati ai giovani recentemente aperti dall’Amministrazione Comunale, ha deciso di regalare al Comune di Lampedusa e Linosa un’antica edizione completa dell’Enciclopedia Treccani, rilegata in 41 volumi.” Lo ha dichiarato il sindaco Totò Martello.

“Nella lettera che ha accompagnato questo gradito dono, la signora ha scritto: “ritengo che questa Enciclopedia, fino ad oggi appartenuta alla mia famiglia, possa essere più utile in uno degli spazi che la vostra Amministrazione Comunale ha creato appositamente per i giovani dell’isola. In questo modo i ragazzi di Lampedusa, abituati ormai al ‘mondo digitale’, potranno avere a disposizione quello che, per diverse generazioni, è stato uno dei principali strumenti di conoscenza e di approfondimento”.

I volumi sono stati già collocati negli ambienti recentemente rinnovati di via Cameroni, e rappresentano un ulteriore tassello del percorso di tutela della memoria collettiva e del valore della cultura,rivolto soprattutto alle nuove generazioni, che questa Amministrazione Comunale porta avanti con convinzione.”