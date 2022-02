Lampedusa, incendio distrugge gli orti di Agricola Mpidusa

un incendio è divampato nell’area degli orti comunitari di Agricola Mpidusa di piazza Brignone a Lampedusa, il luogo dove da otto anni l’associazione ambientalista Terra porta avanti progetti di agroecologia e di coinvolgimento della comunità, a partire dalle persone più fragili. Le panche dell’area comune e le casse che contenevano gli attrezzi da lavoro sono state ridotte in cenere ma l’intervento tempestivo dei vigili del fuoco ha impedito alle fiamme di estendersi e causare danni ancora più gravi. I volontari hanno sporto denuncia contro ignoti al comando dei Carabinieri dell’isola.

“Noi siamo sconvolti da un gesto che, al di là del dolo o della stupidità, resta gravissimo, scrivono i volontari. Centinaia di persone hanno camminato, sostato, lavorato, festeggiato nella nostra piazza verde di Lampedusa. Centinaia di persone che vivono sull’isola o che ci sono venute proprio per partecipare a questo sforzo di renderla più verde e accogliente. Se tanto è l’impegno che ci mettiamo ogni giorno, altrettanta oggi è la delusione e l’amarezza di vedere vandalizzato un luogo di tutti e per tutti. Un luogo che amiamo e curiamo in tante e tanti. Di certo più di chi lo ha sfregiato in piena notte.”