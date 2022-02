Stalking all’ex fidanzata: ridotta condanna in Appello

La Corte di Appello di Palermo, in parziale riforma della sentenza di primo grado del tribunale di Agrigento, ha condannato a tre mesi di reclusione un sessantenne empedoclino per l’accusa di stalking nei confronti dell’ex fidanzata più giovane di quasi trent’anni.

L’uomo, che ha già espiato questa pena, si trova in carcere per un’altra condanna a sei anni per atti sessuali con minore.

La vicenda nasce dalla denuncia della donna che ha raccontato le continue vessazioni e persecuzioni, anche con ricatti e con la pubblicazione di materiale intimo sul web, subite dal 2017 fino al febbraio 2019. Da qui la denuncia con un primo provvedimento di divieto di avvicinamento notificato all’empedoclino ma che avrebbe peraltro violato.