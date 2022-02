Campobello di Licata, la Misericordia acquista una tenda pneumatica

La recente installazione dei defibrillatori in diversi punti della città ha fatto di Campobello di Licata una delle prime città cardioprotette della Sicilia. In qualche occasione purtroppo sono stati utilizzati per degli accidenti cardiopatici di alcuni nostri concittadini. Tale progetto si concluderà non appena la morsa del covid lascerà tranquilla la nostra comunità con l’avvio della realizzazione dei corsi gratuiti di BLSD (tecniche di rianimazione cardiopolmonare e l’uso del defibrillatore) che saranno realizzati in favore di un’ampia fascia di popolazione ricadente nei luoghi dove insistono le apparecchiature salvavita. La Misericordia di Campobello di Licata come promesso, ha sottolineato Carmelo Vaccaro, grazie ai fondi della democrazia partecipata del 2021 ha già provveduto ad acquistare un altro importante strumento che andrà ad arricchire la dotazione del nascente raggruppamento di protezione civile ovvero il P.M.A. (posto medico avanzato). Il nostro obiettivo, ha sottolineato Salvino Montaperto Consigliere Nazionale delle Misericordie e Direttore dei corsi di BLSD di IRC comunità, una delle più importanti società scientifiche d’Italia, è quello di continuare ad infra strutturare la nostra comunità con un importante ausilio che solo poche realtà in Sicilia possono vantare, ovvero una grande tenda pneumatica denominata appunto posto medico avanzato con 10 posti letto, ma il nostro obiettivo naturalmente non si ferma all’ acquisto della tenda, l’ambizione se i cittadini ci vorranno aiutare così come già è avvenuto da parte di qualche azienda e singoli cittadini è quello di dotare la tenda di una tecnologia avanzata per un posto di rianimazione con la presenza quindi un ventilatore polmonare, un cardio monitor multi parametrico, pompe siringa, letto medico, scialitica e carrello emergenza. I fatti sanitari legati al covid , che tutti stiamo vivendo in questi anni e gli eventi climatici che ormai soventi ci coinvolgono, deve far maturare in tutti noi una coscienza civica che spesso è ingessata da troppi egoismi.

Salvino Montaperto la voluto concludere con una frase di Papa Francesco, pronunciata quando lo abbiamo incontrato a Roma per il giubileo delle misericordie: “ Voi siete quelli del fare tanti altri spesso sono quelli del dire”.