Campobello di Licata, Progetto di riforestazione

La City Green Light, società che gestisce l’illuminazione pubblica, in collaborazione con WOWnature, azienda nata da una spinoff dell’Università degli Studi di Padova, al fine di migliorare la qualità della vita delle persone e dell’ambiente, ha deciso di partecipare in un progetto riforestazione donando, al Comune di Campobello di Licata, un albero da collocare in una delle aree di riforestazione da loro gestite. Il “nostro” albero, assieme a tanti altri, sarà collocato nella food forest di Saja (Ct).

Giovanni Blanda