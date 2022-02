Carabinieri, Pasquale Rutigliani nuovo comandante Nucleo Operativo di Agrigento

Il tenente Pasquale Rutigliani è il nuovo comandante del Nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia di Agrigento. L’ufficiale, proveniente dalla scuola allievi di Reggio Calabria, prende il posto del capitano Alberto Giordano andrà invece alla sezione del Nucleo Investigativo di Caserta. L’avvicendamento è avvenuto questa mattina presso il Comando Provinciale di Agrigento dove il colonnello Vittorio Stingo, comandante provinciale dei carabinieri, ha salutato Giordano presentando alla stampa il nuovo comandante.

Così il capitano Alberto Giordano: “E’ stato un anno breve ma intenso e non è facile lasciare una città come Agrigento. Un periodo pieno di soddisfazioni, di obiettivi raggiunti grazie alla sinergia con la Procura della Repubblica. Un ringraziamento al colonnello Vittorio Stingo e al maggiore La Rovere. Ho conosciuto tante persone che mi hanno trasmesso valori importanti e un grazie anche alla stampa, sempre rispettosa e collaborativa. Faccio un in bocca al lupo al mio successore al quale auguro buona fortuna.”

Queste le parole del tenente Pasquale Rutigliani: “Senza dubbio le problematiche da affrontare sono tante. Faremo del nostro meglio sempre in sinergia e in collaborazione con la Procura della Repubblica. Opereremo nell’interesse della comunità per un sempre maggiore benessere”