Corsa clandestina di cavalli, identificato altro fantino

E’ stato identificato dai carabinieri anche il secondo dei fantini che hanno preso parte, domenica scorsa, alla corsa clandestina con due cavalli che si sono sfidati nell’area industriale del quartiere Brancaccio a Palermo, ‘scortati’ da un carosello di decine di ragazzi a bordo di moto e scooter.

I carabinieri hanno trovato in una stalla abusiva a Ciaculli, uno dei cavalli che avrebbe preso parte alla gara. L’animale che era senza micro chip identificativo, e’ stato sequestrato con il supporto dei veterinari dell’Asp di Palermo e trasportato, dal Corpo Forestale della Regione Siciliana, all’Istituto Zootecnico sperimentale per la Sicilia di Palermo. Il responsabile della stalla dovra’ rispondere di numerose violazioni amministrative per un valore complessivo di diverse migliaia di euro.