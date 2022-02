Manifestazione ad Agrigento contro il caroprezzi

alle ore 9:00, manifestazione ad Agrigento per dire no alle speculazioni sull’aumento dei prezzi.

A fianco di allevatori, agricoltori e artigiani anche gli amministratori locali.

Per il Comune di Canicattì, in rappresentanza del sindaco Vincenzo Corbo, sarà in piazza l’assessore alle Attività Produttive, Vincenzo Sciabica.

La mobilitazione coinvolgerà tutte le provincie siciliane e si svolgerà in contemporanea in tutta Italia.

Al malcontento delle famiglie per il consistente aumento dei prezzi al consumo si aggiunge quello di agricoltori e agli allevatori i cui guadagni non riescono neanche a coprire i costi di produzione.

I manifestanti si riuniranno in Piazzale Vittorio Emanuele e consegneranno a S.E. il Prefetto un documento condiviso e prodotti da donare in beneficenza.

Da parte di Coldiretti, infine, arrivano proposte atte a garantire il giusto prezzo contro ogni forma di speculazione, garantire liquidità alle imprese e sbloccare gli interventi previsti per il settore e bloccati dalla burocrazia.

“Siamo a fianco degli operatori del settore e delle famiglie – dichiara l’assessore Sciabica – In questo periodo di particolare sofferenza economica questi imprevisti aumenti stanno segnando in modo considerevole sia i consumatori che i produttori. Da parte nostra metteremo in campo tutte le risorse necessarie per dar voce al malcontento generale e ci batteremo per avere risposte risolutive e non le solite promesse”

