Naro in lutto per la scomparsa del già sindaco Pippo Morello

Si è spento nella notte il già sindaco di naro , Pippo Morello, l’annuncio di Mariagrazia Brandara:

La città stamattina si è svegliata attonita per una notizia che mai avrebbe voluto ricevere.

Naro lo aspetta per salutarlo come merita e come, sono certa, gli farebbe piacere anche se, schermendosi, avrebbe detto.. con il suo affascinante sorriso: “Ma no, no!”.

Conserverò con cura i nostri lunghi messaggi, in particolare quelli di giorno 6 febbraio. Ne farò tesoro caro Pippo, Sindaco di riconosciute capacità ed acume politico.

A Luisa e Gaia arrivi forte l’abbraccio della città.

