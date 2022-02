Turismo, Licata aderisce al progetto “Aggreghiamoci online”

Il Comune di Licata avrà presto a disposizione un nuovo portale per sviluppare la microeconomia ed il turismo.

L’amministrazione comunale guidata dal sindaco Pino Galanti ha infatti aderito al progetto “Aggreghiamoci.Online”, che mette a disposizione degli enti, chiavi in mano, uno strumento utile per promuovere il territorio, farlo conoscere e garantire la possibilità a Licata di avere un nuovo palcoscenico.

Il portale conterrà servizi come booking – e-commerce, ticket, e-learning ed altro.L’iniziativa alla quale ha aderito l’amministrazione comunale di Licata è stata realizzata da Marco Franceschi e Marco Merlini.

“Siamo convinti – è il commento del sindaco Pino Galanti – che avremo presto a disposizione un nuovo strumento per mostrare le risorse, turistiche e non solo, di cui la nostra città è ricca. Strumento che verrà messo a disposizione dei cittadini e di tutte le aziende che operano in questo settore”.