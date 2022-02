UE, urge una normativa comune in materia di gioco: a che punto sono le legislazioni?

L’Unione Europea è afflitta da una grave mancanza, per quel che riguarda il mondo del gioco d’azzardo. Come riportato da Bonusricchi.com, infatti, manca ad oggi una normativa europea condivisa per il mondo del gambling.

Difatti la Commissione Europea ha stabilito che ogni Stato UE debba avere competenza per disciplinare il gioco, rispettando la normativa europea sulla libertà di impresa.

Il boomerang del gioco in UE

La libertà di cui parla la Commissione Europea, però, è una sorta di boomerang. Il settore gioco si è sviluppato in maniera incontrollabile negli ultimi anni. Il grande handicap delle varie normative è semplice da comprendere: non è chiaro ciò che è o non è possibile. La conseguenza è un groviglio normativo che non fa che provocare confusione, peraltro con derive pericolose.

Lo spettro del gioco illegale

Non è una novità che il più grande pericolo per il mondo del gambling, in particolare per i suoi giocatori, sia rappresentato dal mondo del gambling online, che si nasconde come un serpente in attesa di mordere la propria preda. Il gambling illegale ha un indotto che va oltre i 20 miliardi di guadagni solo in Italia, cifra che si alza sensibilmente nel resto d’Europa. Come opera l’illegale? Innanzitutto senza alcun rispetto della privacy, della sicurezza dei dati personali, delle vincite e di strumenti come l’autoesclusione o l’autolimitazione. Il contrario, insomma, di quanto assicurano gli operatori del circuito legale. Non distinguere i due canali è un grosso pericolo, anche perché spesso i giocatori inconsapevoli scelgono di giocare su canali illegali, non capendo la differenza. Conseguenza di una situazione incomprensibile.

Intanto una ricerca dell’Università di Londra ha fatto emergere una serie di dati. Anzitutto, anche se la maggior parte degli Stati europei ha approcci simili sulla protezione dei consumatori, vi sono differenze significative nel modo in cui le norme sono progettate ed attuate. Lo dimostra l’iscrizione al registro nazionale di autoesclusione, dato che non vi è un modo univoco per iscriversi né vi è una durata standard.

Soluzioni per i giocatori

Il quadro, al momento, è quantomai frammentato. Ventotto normative attanagliano ventotto zone dello spazio UE sul tema del gambling.

Esagerato, come numero e come mole soprattutto per i giocatori. La soluzione è semplice: occorre convergere su una serie di punti in comune. Varando dunque una normativa europea condivisa e generale da applicare.

Colmando lacune sulla protezione dei consumatori, si genererebbe un risparmio di 6 miliardi di euro. Una cifra da reinvestire su altro, anche per il contrasto al gioco d’azzardo patologico.