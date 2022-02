Busta con proiettili al sindaco Margherita La Rocca Ruvolo

Una busta contenente due proiettili è stata recapitata al sindaco di Montevago e presidente della commissione Salute dell’Ars, Margherita La Rocca Ruvolo.

La busta, con all’interno anche un santino della Madonna delle lacrime e una foto di Papa Francesco con una bimba in braccio, è stata consegnata dal portalettere questa mattina al comune.

Il sindaco dopo aver visto il contenuto della busta ha denunciato il fatto ai carabinieri della locale stazione.

“Solidarietà a nome mio personale e del movimento #diventeràbellissima alla collega Margherita La Rocca per la minaccia recapitata al suo Comune Montevago. Mi auguro che gli inquirenti facciano presto luce.”

On. Giusi Savarino, portavoce #diventeràbellissima

“Alla collega deputata La Rocca Ruvolo, vittima di un vile gesto intimidatorio, va la nostra più ampia solidarietà. Fatti come questo non devono scalfire la tenacia e la determinazione dei rappresentanti delle istituzioni nel perseguire la legalità e il bene comune, valori di cui La Rocca Ruvolo è, e siamo certi continuerà ad essere, coraggiosa e validissima interprete come deputata, presidente della commissione Sanità all’Ars e sindaco di Montevago”. Lo dichiarano i deputati regionali del Movimento 5 Stelle.

“Quanto accaduto all’on. Margherita La Rocca Ruvolo ha dell’incredibile. Una persona perbene, tra le più garbate, composte e competenti che ho avuto modo di conoscere in Parlamento. Una deputata ineccepibile, che anche in commissione salute, in cui ricopre il ruolo di Presidente, non si è mai risparmiata, soprattutto in questi ultimi anni di pandemia. A lei piena solidarietà. A nome del gruppo parlamentare di Forza Italia all’Ars, non si può che condannare il deplorevole gesto. La busta contenente proiettili e immagini sacre, recapitata presso la sede del palazzo municipale di Montevago è ignobile. Auspichiamo che la giustizia possa in tempi rapidi fare il suo corso, per risalire ai colpevoli e consegnarli alla legge”. Lo afferma in una nota di solidarietà il capogruppo Tommaso Calderone, a nome di tutto il gruppo parlamentare di Forza Italia all’Ars

“Il costante e proficuo impegno politico della collega onorevole Margherita La Rocca Ruvolo non sarà minimamente scalfito e scoraggiato dal vile gesto perpetrato nei suoi confronti”.

Così il vice coordinatore regionale di Forza Italia, onorevole Riccardo Gallo, interviene a seguito dell’intimidazione subita dalla presidente della Commissione Sanità all’Assemblea Regionale, commissario provinciale di Forza Italia di Agrigento e sindaco di Montevago, Margherita La Rocca Ruvolo.

Gallo aggiunge: “A nome mio e di tutta Forza Italia agrigentina rivolgo un forte abbraccio di solidarietà all’amica Margherita, rinnovandole stima, fiducia, ed incoraggiandola a proseguire il proprio lavoro nell’interesse delle comunità rappresentate. Purtroppo in Sicilia l’incarico politico e amministrativo è ancora oggetto di tentativi di condizionamento che, respinti, si trasformano in minacce e intimidazioni. L’onorevole La Rocca Ruvolo, con la quale abbiamo condiviso tante iniziative di governo, ha tutte le doti umane e le capacità per reagire e riprendere il cammino ancora con maggiore determinazione, verso i migliori traguardi possibili”.