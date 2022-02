Canicattì, rapina aggravata e porto abusivo di armi: arrestato

A Canicattì, i poliziotti del locale Commissariato, in esecuzione nell’Ordine di carcerazione SIEP , emesso dalla Procura della Repubblica – Ufficio Esecuzione Penale presso il Tribunale di Agrigento in data 16.02.2022, ha arrestato C.L. , 39anni, residente a Canicattì, per la pena di anni 3 e mesi 10 di reclusione oltre alla multa di Euro 800,00, per i reati di rapina aggravata e porto abusivo di armi. Lo stesso veniva condotto presso la Casa Circondariale “Pasquale Di lorenzo” di Agrigento a disposizione dell’Autorità Giudiziaria competente.

