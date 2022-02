Distrugge paletti e balla a torso nudo sull’auto, scene di follia a Trapani

Accade l’incredibile a Trapani dove un uomo prima distrugge alcuni paletti con la propria automobile, poi, in preda all’agitazione, inizia a ballare a torso nudo sulla sua automobile, sotto la pioggia battente e in mezzo al traffico cittadino. Inevitabile il video ripreso dai cellulari di alcuni passanti che poi è diventato virale su tutti i social network.

Si sono registrate scene di follia ieri a Trapani. L’uomo, forse in preda ai fumi dell’alcol, ha dapprima abbattuto i paletti di piazza Vittorio con la sua automobile. Ha percorso poi qualche chilometro in modo disordinato e col clacson a tutto spiano. Alla fine è salito sul tetto della sua vettura e si è messo a ballare sotto la pioggia a torso nudo in via Ammiraglio Staiti.

Il video virale sui social

Un’azione puntualmente immortalata da un abitante della zona con il proprio smartphone. Sono diverse le pagine e i gruppi facebook che pubblicano il video dell’uomo in preda all’agitazione in mezzo al traffico di Trapani. Alla fine polizia, 118 e carabinieri lo hanno raggiunto e dopo alcuni minuti sono riusciti a bloccarlo e trasportarlo in ospedale, nel reparto di Psichiatria.