Licata, incendio devasta palazzina: due persone in ospedale

Un vasto incendio è divampato la scorsa sera nel quartiere Serrovia di Licata devastando un palazzina di tre piani. Il rogo, secondo una prima ricostruzione, sarebbe stato innescato dalla scintilla di una bombola del gas. Per fortuna non ci sono state gravi conseguenze e danni a persone. Uno degli appartamenti era occupato abusivamente da due immigrati che sono stati soccorsi e portati in salvo.

Entrambi sono stati trasferiti al Pronto Soccorso dell’ospedale San Giacomo d’Altopasso per un principio di intossicazione da fumo ma le loro condizioni non sono gravi. Sul posto, oltre ai Vigili del Fuoco del distaccamento di Corso Argentina, anche i carabinieri della locale Compagnia.