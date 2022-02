Referendum, nasce ‘Comitato si” giuristi siciliani

Si e’ costituito il Comitato “Giuristi siciliani per il SI ai Referendum sulla giustizia”. E’ formato da Gaetano Armao, Francesco Greco per la provincia di Palermo; Giorgio Assenza per Ragusa; Antonio Campione per Caltanissetta; Antonio Gaziano per Agrigento; Bernadette Grasso per Messina; Eliana Maccarrone per Enna; Stefano Pellegrino per Trapani; Paolo reale per Siracusa; Enrico Trantino per Catania.

I giuristi che aderiscono al Comitato, che si strutturera’ su base provinciale, “svolgeranno un’ampia attivita’ di informazione diffusa per i cittadini durante la campagna referendaria in stretta collaborazione con i promotori dei referendum”.

I coordinatori regionali del Comitato, Gaetano Armao e Paolo Reale, esprimono “soddisfazione per la decisione della Corte Costituzionale di ammettere i referendum sulla giustizia”. “Tale scelta – si legge in una nota – assume un’importanza straordinaria nel percorso verso una profonda e radicale riforma della giustizia che garantisca i diritti dei cittadini e assicuri equilibrio, assenza di correntismo e reale indipendenza”.