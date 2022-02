Sciacca, l’amministrazione sostiene la raccolta fondi per il piccolo Calogero

L’amministrazione comunale di Sciacca sostiene la raccolta fondi per Calogero, il neonato ricoverato presso il reparto di neonatologia dell’ospedale di Taormina, e invita i saccensi a dare il loro contributo di amore e di speranza in favore di un piccolo concittadino in difficoltà.

L’associazione “Avulss” di Sciacca ha messo adisposizione il proprio conto corrente per chiunque volesse effettuare una donazione:

– BANCA: UniCredit

– IBAN: IT72H0200883172000103148290

– CAUSALE: ‘’Un aiuto per Calogero’’