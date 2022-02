Sostenere le famiglie della strage di Ravanusa, incontro Lions e Finanza

Il Lions Club Ravanusa Campobello in visita istituzionale al Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Agrigento.

A ricevere una delegazione del Club è stato il Comandante Provinciale Colonnello Rocco Lopane al quale il Presidente del Club Giuseppe Caci, ha rappresentato come i Lions sono attivi nel territorio locale e vicini alle istituzioni.

Il Comandante Provinciale è stato portato a conoscenza dei progetti che ii Distretto 108Yb Sicilia, Governatore Francesco Cirillo, unitamente ai Lions Club e LCIF hanno approvato in supporto e a favore delle vittime del disastro di Ravanusa.

L’incontro si è concluso con l’auspicio comune di una eventuale collaborazione tra le parti incontrate.

loading..