Agrigento, ancora raid vandalici: danneggiate tre auto

Ancora danneggiamenti di auto ad Agrigento. Dopo gli ultimi episodi verificatisi tra via Gioeni e via Madonna degli Angeli altri tre raid si sono registrati in altrettanti punti della Città dei Templi.

Il primo episodio nel centro dove ad essere presa di mira è stata la fiat Cinquecento di proprietà di un’impiegata 50enne. Balordi, utilizzando un oggetto appuntito, hanno rigato la carrozzeria. Analogo episodio è avvenuto nei pressi del centro commerciale Città dei Templi,a Villaseta.

La Bmw serie 3 di un 40enne del posto è stata graffiata. Il terzo episodio è avvenuto a San Leone dove il cofano di una Jeep di proprietà di uno studente è stato danneggiato con un oggetto contundente. Indaga la polizia.