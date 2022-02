Auto contro muro sulla Ribera-Seccagrande: tre feriti lievi

Incidente autonomo lungo la strada provinciale 33, che collega Ribera con Seccagrande. L’auto, per cause ancora in corso di accertamento, è andata a sbattere contro un muretto sul ciglio della strada.

Il bilancio del sinistro vede i tre feriti per fortuna lievi per i quali è intervenuta l’ambulanza del 118 che li ha accompagnati presso l’ospedale di Sciacca. Sul posto sono arrivati pure i vigili del fuoco del distaccamento saccense per i soccorsi e per liberare la strada.

Per fortuna non sono stati coinvolti altri veicoli su un’arteria sempre molto trafficata.