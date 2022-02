Campobello di Licata, mascherati compiono atti vandalici; il sindaco: “intervengano i genitori”

A Campobello di Licata un gruppo di ragazzi in maschera stanno creando problemi alle persone e alle macchine. Compiono atti vandalici rompendo specchietti, vetri, lanciano bombolette spray vuote e uova alle persone e alle macchine. A renderlo noto è il sindaco Giovanni Picone sulla pagina facebook. “Fermano le macchine e salgono sul cofano. Hanno colpito una bambina agli occhi. Ho potuto constatare che sono ragazzi di 12-13 anni. Chiedo la collaborazione dei genitori. I ragazzi rischiano tanto, anche la vita, continua il primo cittadino. Ringrazio i Carabinieri per la loro presenza per reprimere questi atti vandalici.”

loading..