Sicilia, via libera a disegno legge contributi per aziende dissequestrate

“E’ un momento importante per il Parlamento siciliano. L’approvazione del disegno di legge sara’ un’azione di impulso per il Parlamento nazionale e sono certo che sara’ dedicata particolare attenzione agli imprenditori delle aziende dissequestrate con provvedimento definitivo per garantire loro un risarcimento e quindi una sana ripartenza. Per questo confido nel sostegno di tutti i colleghi deputati, al di la’ dell’appartenenza politica”.

Lo dice il deputato regionale di Forza Italia Mario Caputo, primo firmatario della norma sull’istituzione di un fondo di solidarieta’ per l’erogazione di contributi per le aziende sequestrate e dissequestrate con provvedimento definitivo, approvata con 24 voti favorevoli su 42 deputati presenti.

“Sono molto soddisfatto – conclude Caputo, a seguito della votazione. – E’ mia intenzione, pertanto, ringraziare tutti i colleghi deputati che hanno scelto, al di la’ del colore politico, di supportare la mia proposta, esprimendo voto favorevole e permettendo di portare al vaglio del Parlamento nazionale il disegno di legge gia’ condiviso dagli esponenti di Forza Italia alla Camera dei Deputati e al Senato.