62enne muore al pronto soccorso in attesa visita: la Procura apre inchiesta

Un palermitano di 62 anni e’ morto mentre si trovava al pronto soccorso dell’ospedale Policlinico di Palermo in codice giallo. L’uomo era in attesa da tre ore per essere visitato. Poi le condizioni si sono aggravate e poco dopo e’ morto. La famiglia dell’uomo ha presentato denuncia ai carabinieri. La salma e’ stata portata all’istituto di medicina legale del Policlinico per eseguire l’autopsia.

La procura ha aperto un’inchiesta. Sono state sequestrate le cartelle cliniche. “Stiamo verificando il percorso del paziente – dicono dal Policlinico – Dai primi accertamenti risulta che al momento dell’arrivo, tramite 118, presso il nostro pronto soccorso fossero presenti tre casi critici in contemporanea.

Il paziente e’ giunto da noi proveniente da altri pronto soccorso cittadini. Assicuriamo che stiamo verificando eventuali responsabilita’ che potrebbero interessare piu’ organizzazioni sanitarie e nel contempo rappresentiamo la nostra vicinanza alla famiglia per quanto accaduto”.