I vigili urbani esclusi dai contributi della pandemia, Incorvaia: “sono indignata”

“Il Governo ha deciso di concedere un contributo (seppur irrisorio) ai superstiti dei Caduti a causa della pandemia appartenenti alle Forze dell’Ordine ed ai Vigili del Fuoco. Giusto ed anzi ben poca cosa rispetto a ciò che meritano.

La particolarità sta nel fatto che il provvedimento esclude i MORTI DELLA POLIZIA LOCALE, nonostante gli uomini e le donne di tutti i Corpi d’Italia siano stati impiegati in campo tanto quanto gli altri.

Ora che si faccia differenza tra i vivi mi era cognito e mi ci ero abituata da tempo ma che si faccia differenza anche tra i Morti mi indigna personalmente e professionalmente.

Chiedo una preghiera per TUTTE LE VITTIME d’Italia a del mondo.” Così Giovanna Incorvaia, comandante dei vigili urbani di Licata, si dice indignata per la scelta del Governo di escludere i morti della Polizia Locale dai contributi in favore dei caduti a causa della pandemia.

