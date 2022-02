Omicidio stradale, condanna definitiva per 59enne di Favara

Con il verdetto della Corte di Cassazione diventa definitiva la condanna a nove mesi per omicidio stradale nei confronti di un 59enne di Favara. La vicenda risale al 2012 quando, a margine di un incidente stradale che coinvolse ben tre automobili, perse la vita un 72enne pensionato favarese.

Il sinistro avvenne in contrada Petrusa. Una Fiat Uno fu la prima auto a fermarsi per consentire il transito di alcune pecore. Subito dietro la Peugeot con a bordo la vittima che fu violentemente tamponata dall’auto. Il pensionato rimase gravemente ferito e morì poco dopo in ospedale.