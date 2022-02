Palma di Montechiaro, sala scommessa clandestina: denunciato il titolare, sanzioni per 313mila euro

I carabinieri della Compagnia di Licata, unitamente ai funzionari dei Monopoli di Stato e Dogane di Palermo hanno denunciato un ventiduenne di Palma di Montechiaro per gestione scommesse non autorizzate. Durante il controllo i militari sono entrati all’interno di un circolo ricreativo, gestito da un’associazione sportiva, ed hanno trovato apparecchiature per la raccolta di scommesse clandestine, e altri apparecchi del tipo slot, senza le obbligatorie tabelle dei giochi proibiti. Oltre alla denuncia gli sono state elevate anche sanzioni per un totale di ben 313 mila euro, e tutte le apparecchiature sono state poste sotto sequestro.

