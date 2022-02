Psicologo di base, “fondi europei per il servizio in Sicilia”

“Ci sono a disposizione fondi europei per istituire in Sicilia lo psicologo di base”. Lo afferma il deputato regionale della Lega, Giovanni Cafeo, firmatario del Disegno di legge per l’istituzione di questa figura professionale che garantirebbe prestazioni gratuite all’utenza.

“Grazie ai fondi Fse – assicura il parlamentare regionale della Lega, Giovanni Cafeo – la Regione avrebbe la

possibilità di individuare gli psicologi e reclutarli con dei contratti a progetto. Si tratta di un primo passo

verso una figura chiave che manca nella sanità siciliana, in attesa di un finanziamento più corposo in grado

di garantire una presenza stabile ed a tempo indeterminato”.

La vicenda del bonus

In merito al Il bonus psicologo 2022 inserito nella legge di riconversione del decreto Milleproroghe in

discussione a Roma che prevede un contributo di 600 euro a persona sulla scorta delle dichiarazioni ISEE, il

parlamentare regionale della Lega, Giovanni Cafeo chiarisce.

“Lo psicologo di base, previsto nel mio disegno di legge alla Regione, percorre – dice Cafeo – una strada diversa rispetto a quanto è in discussione a Roma. In merito alla prima ipotesi, la Sicilia si doterà, in modo stabile, di una figura professionale strategica, disponibile a tutti, al netto delle dichiarazioni ISEE. Per quanto concerne il bonus, ritengo che la platea interessata sia troppo esegua, andrebbe estesa anche ai cosiddetti soggetti fragili, che necessitano di cure e sostegno psicologico”.

“Recenti report dell’Istituto superiore della sanità hanno svelato che, negli ultimi anni, sono aumentati i

problemi di salute mentale, tra cui ansia, depressione, angoscia, peraltro esasperati da questi due anni di

pandemia” conclude Cafeo.

Ordine degli psicologi

“Siamo soddisfatti – afferma la presidente dell’Ordine degli psicologi Gaetana D’Agostino – del fatto che la proposta sia stata considerata trasversalmente da tutta la commissione e dunque dai diversi schieramenti politici, che riuniranno i vari disegni presentati nel recente passato per giungere a una proposta condivisa. Bisogna lavorare su molti aspetti e dettagli ma le intenzioni sembrano essere le migliori. La finalità è quella di creare un servizio di psicologia di base che possa intercettare e diminuire il peso crescente dei disturbi psicologici della popolazione, costituendo un filtro sia per i livelli secondari di cure che per il pronto soccorso, favorendo il benessere dell’intera comunità”.