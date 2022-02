Valle dei templi, Sciarratta: “rilanciamo il turismo partendo dai prodotti tipici”

Il Covid-19 ha rallentato il turismo, tra apertura e chiusura, mascherine, tamponi e green pass, adesso la Valle dei Templi di Agrigento è pronta per ripartire. Non solo cultura antica, non solo scavi, ma adesso si sta puntando ad un turismo esperienziale, fatto di odori e sapori, rilanciando quelli che sono i prodotti tipici della nostra terra sicula. Olio, vino, miele, confetture, mandorle, pistacchi, succhi di frutti, tutti prodotti a km zero che provengono dalla Valle dei Templi.

“Non ci siamo mai fermati, dice Roberto Sciarratta direttore Parco Archeologico Valle dei Templi di Agrigento. Abbiamo continuato a lavorare alla nostra campagna di scavi, e stiamo lavorando anche per aprire i siti della provincia che appartengono al Parco. Adesso però è tempo anche di valorizzare i prodotti della Valle, di far conoscere a chi arriva, gli odori e i sapori. Con questo progetto Diodoros, spiega Sciarratta, vogliamo far sentire a casa i visitatori”.

Nel progetto saranno coinvolti alberghi, b&b, agriturismi e bar che sposano un preciso disciplinare di eccellenza.