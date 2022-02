Tutti i modi per risparmiare sull’assicurazione auto

Il 2022 si apre con la questione dei rincari anche nel settore automotive: le ragioni sono ben note e non occorre ripeterle; chiaramente la tendenza al risparmio dell’automobilista proseguirà e verrà a consolidarsi con la fine di una serie di benefits che l’emergenza Coronavirus ha garantito, al di là di ogni ragionevole dubbio, per una parte del 2021 appena scorso.

Adesso riparte l’anno solare e gli automobilisti fanno già i conti con le spese per l’anno corrente tra cui il preventivo assicurazione auto, come ogni anno da sempre ma con una maggiore attenzione ai dettagli.

Esistono, oramai, delle prassi ben specifiche quando si guarda ad un preventivo assicurazione auto e non è solo il risparmio ad attirare il consumatore ma anche il rapporto qualità prezzo tra garanzie acquisite e pacchetto assicurativo nel suo insieme, unitamente alla RCA obbligatoria.

Se analizziamo, sempre più nello specifico, i vari pacchetti offerti dalle più quotate agenzie assicurative noteremo che le garanzie sono varie e personalizzate ma che alcune offerte ricorrono e si ripetono per qualsiasi contratto che si rispetti.

RCA obbligatoria quindi, ma anche altro; secondo gusti e necessità del guidatore che, sempre più, fa i conti con la sua reale esigenza di guida e relativi rischi.

Tenendo presente, inoltre, che il costo medio per assicurare un veicolo, operando dei confronti tra dicembre del 2019 e dicembre del 2021, è calato del 12%, si potrà pensare ad una maggiore attenzione alle garanzie accessorie e quindi, finalmente, coniugare qualità e prezzi di un preventivo assicurazione auto.

Ad esempio, sempre più pacchetti assicurativi includono la tutela legale del guidatore come garanzia base accessoria: moltissimi contratti più recenti includono questa clausola espressa, da molti anni in crescendo per via della storica tendenza alla controversia legale circa incidenti e contenziosi relativi alle vicende di guida.

Questa clausola è consigliabile perché richiede un aggravio veramente minimo sul premio finale quindi garantisce un risparmio, in prospettiva, seppur a costo di un minimo aumento del premio finale corrisposto.

Ma esistono anche delle soluzioni personalizzate tipiche di alcune agenzie assicurative molto radicate nel mercato ed esperte circa i bisogni dei consumatori, grazie a studi di settore che le maggiori compagnie sono in grado di garantire per venire incontro al cliente finale.

Calcola un preventivo online con Allianz Direct e scoprirai che esistono anche delle modalità molto interessanti per risparmiare sul proprio premio assicurativo e garantirsi un anno di tranquillità alla guida del proprio veicolo.

Il sito di Allianz Direct ha il pregio della chiarezza e della fattura moderna e leggibile, con specifiche parti in cui sono assolutamente indicati i pacchetti risparmio con i relativi dettagli trattati in modo comprensibile ed una pagina riassuntiva denominata: “Vantaggi e sconti per tutti i clienti”.

Con questa iniziativa Allianz Direct prosegue il suo percorso per riconfermarsi il leader delle assicurazioni italiane online.