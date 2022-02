Picchia moglie, figli e poi i poliziotti, marito violento allontanato da casa

Gli agenti delle Volanti di Siracusa hanno allontanato dalla casa di famiglia un uomo di 52 anni, siracusano, autore di violenze ai danni della moglie e dei figli minori. Deve rispondere di violenza e minacce aggravate.

I poliziotti si sono presentati nella loro abitazione, in via delle Orchidee, dopo una richiesta di intervento per una violenta lite familiare.

Agenti aggrediti

L’uomo, ha opposto resistenza nei confronti dei poliziotti intervenuti prendendo a calci la volante, per cui è stato denunciato anche per i reati di resistenza a pubblico ufficiale e danneggiamento ai beni dello Stato.

Allontanato da casa

Su disposizione dell’Autorità Giudiziaria, è stato allontanato d’urgenza dalla casa familiare.