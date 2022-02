Porto Empedocle, 58enne condannato per lesioni aggravate

Il giudice monocratico del tribunale di Agrigento, Vincenzo Ricotta, ha condannato a sei mesi e dieci giorni di reclusione un 58enne empedoclino per il reato di lesioni personali aggravate in concorso. Il tribunale ha altresì disposto il risarcimento del danno in favore della persona offesa che verrà quantificato in sede civile.

La vicenda risale al 2018 quando, secondo la ricostruzione accusatoria, il 58enne si sarebbe reso protagonista di una aggressione insieme ad un’altra persona. La vittima, colpita anche con un bastone, ha riportato un trauma cranico e diverse contusioni con una prognosi diagnosticata di sette giorni. L’imputato è difeso dall’avvocato Michele La Placa mentre la parte civile dall’avvocato Daniele Re.