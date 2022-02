Raid vandalico a Licata: bucate le gomme delle auto in sosta

In provincia di Agrigento escalation di atti vandalici. Durante la notte a Licata, qualcuno verosimilmente con un coltello ha bucato le gomme delle auto in sosta in corso Roma. A fare l’amara scoperta questa mattina i proprietari al momento di riprendere le proprie macchine. Sul posto per i rilievi i poliziotti del locale commissariato che, cercheranno attraverso le telecamere di sorveglianza presenti nella zona di rintracciare gli autori del raid vandalico.

