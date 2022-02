Agrigento, rubato borsello da auto parcheggiata

Marito e moglie vanno a fare una passeggiata in zona Fiume Naro e al ritorno trovano l’auto, una Peugeot, con il vetro rotto, Qualcuno s’è impossessato di una borsa, e di un borsello lasciati all’interno dell’abitacolo. All’interno degli accessori c’erano soldi per alcune decine di euro, tutti i loro documenti, ed effetti personali. L’impiegato sessantatreenne, proprietario dell’utilitaria, non ha potuto far altro che denunciare il danneggiamento e il furto alla Polizia.

loading..