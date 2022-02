Prezzi del gasolio alle stelle, disegno di legge per sostenere le imprese ittiche. Tancredi (Attiva Sicilia): “Servono aiuti immediati”

Rincari del gasolio alle stelle e un’inflazione che corre in Sicilia (terza regione italiana per aumento dei prezzi) stanno mettendo in ginocchio le imprese dell’Isola. A soffrire sono soprattutto le aziende ittiche che hanno visto moltiplicarsi i costi in una fase in cui gli effetti della pandemia sono ancora ben presenti. Per questo è stato presentato un disegno di legge all’Ars per sostenere il settore, composto da circa 7 mila imprese.

“Il disegno di legge regionale – spiega Sergio Tancredi, deputato all’Ars di Attiva Sicilia e primo firmatario dell’iniziativa legislativa – punta a sostenere il settore con un contributo economico immediato. Non c’è tempo da perdere perché le imprese sono al collasso oggi, con i costi saliti alle stelle e dopo due anni in cui l’economia è stata fiaccata dalla crisi determinata dalla pandemia. Attendere significherebbe decretare la fine di un intero comparto che rappresenta una parte importante dell’economia siciliana, ma soprattutto dà occupazione a migliaia di lavoratori”.

Nella mattina di sabato 26 febbraio i parlamentari regionali di Attiva Sicilia Sergio Tancredi e Matteo Mangiacavallo, e di Diventerà Bellissima, Giusi Savarino e Alessandro Aricò, presenteranno l’iniziativa in una conferenza stampa a Sciacca.