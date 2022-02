Tir fermi, Musumeci incontra gli autotrasportatori

Un sit-in di autotrasportatori contro l’aumento del costo del carburante è in corso davanti il casello di San Gregorio, lo svincolo per entrare e uscire a Catania dell’A18, l’autostrada che collega il capoluogo etneo e Messina. Il presidente della Regione Siciliana Nello Musumeci si è recato sul posto, accompagnato dall’assessore Marco Falcone, per incontrare gli autotrasportatori siciliani.

“La Regione ha stanziato nei giorni scorsi 10 milioni di euro agli autotrasportatori siciliani colpiti dal caro carburanti. Rivolgiamo un appello al Governo nazionale affinché la questione rincari venga affrontata con urgenza anche attraverso l’istituzione di un apposito tavolo tecnico”.



A Giuseppe Richichi, presidente dell’Aias il governatore ha chiesto “la possibilità di “allentare la morsa ai caselli per evitare ulteriori danni e disagi”, ma, ha osservato Musumeci, “mi dicono che il problema non è più soltanto siciliano, ma nazionale”. Musumeci ha annunciato di avere “chiesto al ministro dei Trasporti un incontro in tempi assolutamente celeri”.”Aspettiamo fino a domani – ha aggiunto – altrimenti con l’assessore regionale ai Trasporti, Marco Falcone, il presidente dell’Aias, Giuseppe Richichi, e una delegazione di autotrasportatori andremo a Roma e non ci muoveremo fino a quando non saremo ricevuti”.