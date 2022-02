Aggiudicati i lavori sulla Sp 71 Cavaleri Magazzeni

Aggiudicati i lavori di manutenzione straordinaria sulle strade provinciali n° 4 Strada Valle dei Templi e n° 71 Cavaleri-Magazzeni per migliorare le condizioni di sicurezza.

L’Accordo Quadro Annuale con un solo operatore economico per i lavori di Manutenzione Straordinaria delle SS.PP. n. 4 Strada Valle dei Templi e n. 71 Cavaleri Magazzeni, è stato aggiudicato all’Impresa Edile Cavalli Salvatore, con sede a Milo (CT), che ha offerto un ribasso del 34,567% sui prezzi unitari sull’importo contrattuale complessivo di € 600.000,00 oltre IVA.

L’appalto consentirà di garantire un adeguato sistema di interventi di manutenzione straordinaria e pronto intervento per l’eliminazione delle condizioni di pericolo e messa in sicurezza delle due strade provinciali interessate, per una durata di 365 giorni. Si tratta di strade interessate da un notevole flusso di veicoli, specie nel periodo estivo. I lavori di manutenzione straordinaria inizieranno dopo la stipula del contratto.

L’accordo quadro annuale, progettato dal settore Infrastrutture stradali prevede, tra l’altro, la risagomatura del piano viabile con conglomerato bituminoso a caldo; il ripristino delle opere di presidio stradale esistenti e costruzione di nuove cunette in conglomerato cementizio semplice; la realizzazione di gabbioni metallici con pietrame, per evitare lo scivolamento di terreni e detriti da monte sul piano viabile.

L’appalto è stato gestito in modalità telematica dall’Ufficio Gare del Libero Consorzio.