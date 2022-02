Deve scontare condanna per minacce, un arresto a Licata

A Licata il personale della Polizia di Stato del locale Commissariato Polizia in esecuzione del Provvedimento revoca di decreto di sospensione dell’ordine di esecuzione per la carcerazione e ripristino dell’ordine medesimo, ha arrestato EL B. A., marocchino di 51 anni, residente in Licata, per l’espiazione di anni 1 e 8 mesi di reclusione, perché riconosciuto colpevole dei reati di minacce e danneggiamento. Al termine delle formalità di rito veniva tradotto presso la Casa Circondariale di Agrigento.

