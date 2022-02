Giornalisti, Ordine e Assostampa: “A rischio decine tv locali”

“Un pezzo di informazione rischia di sparire a causa della transizione del sistema radiotelevisivo alle nuove tecnologie. In Sicilia potrebbero spegnere il segnale un’ottantina di Tv locali”.

L’Ordine dei Giornalisti di Sicilia e l’Assostampa Siciliana, sindacato unitario dei giornalisti, esprimono preoccupazione “perche’ ogni antenna dismessa e’ una voce che manca al pluralismo democratico”. “Ordine e sindacato dei giornalisti – si legge in una nota – chiedono al governo nazionale di valutare interventi che possano consentire il mantenimento dell’offerta informativa e la tutela dei livelli occupazionali.

La nuova distribuzione delle frequenze lascia fuori circa 500 emittenti in tutta Italia. In Siciliaparticolarmente colpite sono le aree territoriali di Siracusa e Catania”. Domani al Mise si terra’ l’udienza pubblica per l’attribuzione delle frequenze su Messina e Palermo. Per salvare le emittenti – secondo l’Ordine dei giornalisti di Sicilia e l’Assostampa Siciliana – il governo nazionale dovrebbe rendere disponibili delle frequenze aggiuntive a costi accessibili alla piccola emittenza locale.