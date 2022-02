Palma di Montechiaro, interventi per la scuola “De Amicis”: c’è il finanziamento

Palma di Montechiaro, in undicesima posizione, rientra tra i 20 Comuni ammessi a finanziamento della graduatoria provvisoria riservata al Centro e alle Isole.

Il progetto riguarda interventi straordinari di messa in sicurezza, miglioramento, adeguamento antisismico e ristrutturazione esterna del plesso scolastico De Amicis appartenente all’Istituto Comprensivo “Provenzani” per un importo pari a € 400.000, 00.

Il progetto è stato realizzato nel 2014 dall’ufficio tecnico comunale ed è stato aggiornato e migliorato nel 2021 per essere presentato lo scorso dicembre all’Avviso pubblico a gestione statale, grazie al lavoro dell’Ufficio Lavori Pubblici guidato dall’Arch. Di Vincenzo Salvatore.

“Ringrazio, dichiara il sindaco Stefano Castellino, il Vice Sindaco Salvo Nicolò Scopellitii per la fattiva collaborazione e le competenze messe a disposizione.

Un altro traguardo per le scuole del nostro territorio.“

