Raggiunta l’intesa con il Governo, Unatras si ritiene soddisfatta del risultato raggiunto che possiamo così riassumere, premettendo che era impossibile una norma specifica legata all’aumento dei carburanti:

in aggiunta ai 240mln

(che erano così composti 70 deduzioni forfetarie

140 albo per riduzioni compensate

5 formazione

25 investimenti per sviluppo intermodalità/logistica/ammodernamento parco veicolare)

vengono aggiunti altri 80 milioni sul Decreto Energia così ripartiti: 20 pedaggi; 5 deduzione forfettaria per le spese non documentate; credito d’imposta 15%’acquisto dell’AdBlu (29milioni); credito d’imposta 20 % GNL (25milioni).

Da domattina parte L’istruttoria (per le vie brevi) per addivenire al tavolo sulle regole (coinvolgendo committenza -Confetra e Confindustria- e verifica su altre organizzazioni) – obiettivo: trovare intesa soddisfacente per le parti su

– esigibilità clausola gasolio su contratti scritti e verbali

– soste – accesso al mkt – costi minimi- il tutto finalizzato a entrare a brevissimo in un nuovo decreto “infrastrutture e trasporti”. Lo stato di agitazione è pertanto finito e i nostri automezzi riprenderanno il lavoro da domani.

FAI SICILIA

Sslvatore Bella