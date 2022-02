Rubati soldi e computer da uffici Libero Consorzio

Ladri in azione negli uffici distaccati del Libero Consorzio Comunale di Agrigento in via Esseneto. Ignoti, forzando un infisso secondario dello stabile, sono riusciti ad entrare.

Una volta all’interno hanno scassinato le macchinette automatiche rubando le monetine e portando via anche due computer custoditi negli uffici.

Danni si sono registrati anche a porte e mobili. Poi la fuga. Non è la prima volta che la sede distaccata viene presa di mira dai ladri ma almeno due episodi si sono registrati nel recente passato. Sul posto i carabinieri che hanno avviato le indagini.